ASA De Catanduva Comunica Que Cadastro De Castração Voltou a Ser Realizado

A ASA de Catanduva está retornando o cadastro e a castração, em Projeto Piloto Popular e Gratuito de felinos gatos/gatas, a ação é somente para animais cujos seus donos são moradores do Bairro Nova Catanduva 1.

Para efetuar cadastro a pessoa deve ir munida de documentos: RG e Comprovante de Residência com a presença do Morador, na Sede da ASA – Rua Maracaí, nº 99 – Parque Iracema – Catanduva/SP. Lembrando que o atendimento é realizado somente aos sábados, das 8h30 às 11h.

Segundo a equipe da ASA o cadastro não será realizado via telefone.

A Organização Mundial da Saúde estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados, entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Em cidades de grande porte, para cada cinco habitantes há um cachorro. Destes, 10% estão abandonados. No interior, em cidades menores, a situação não é muito diferente. Em muitos casos o número chega a 1/4 da população humana.

A castração traz ainda uma série de benefícios para os nossos animais de estimação e para a sociedade. Castrar o seu cachorro/gato é um ato de responsabilidade, pois você está não apenas prevenindo possíveis doenças, como também contribuindo para reduzir a quantidade de ninhadas indesejadas. Esses filhotes frequentemente acabam abandonados ou em situação de maus-tratos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

