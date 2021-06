ÀS 15 HORAS: Comerciantes de Catanduva preparam carreata para hoje

Uma nova carreata está sendo preparada por comerciantes catanduvenses para as 15 horas desta segunda-feira, 28. A concentração será na avenida do Aeroporto, perto do Posto Ipiranga.

“A partir deste decreto do lockdown, nós, empresários, começamos a analisar. Agora fechou tudo, mas e depois? O que está sendo feito para que não volte a fechar de novo? O que o Comitê Técnico está tomando de atitude? Onde eles estão buscando informações, novos tratamentos?”, questionou Leonardo Augusto dos Santos, integrante da Comissão de Comerciantes de Catanduva.

Santos acrescentou que “eles (Comitê) não estão abertos a opiniões de outros infectologistas, de outros médicos. Qual atitude foi tomada para que a UPA e hospitais não voltem a ficar entupidos e pessoas tenham que torcer para que alguém morra para ter uma chance de serem atendidas? Essa é a nossa preocupação, pois afeta diretamente o comércio e as nossas vidas”.

De acordo com o comerciante, há mais de um ano existe o Comitê Técnico e “eles permanecem com a mesma atitude e ideologia de tratamento. O movimento da nossa carreata é o depois”.

Da Reportagem