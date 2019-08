Arvores Frutífera Ajudam Na Alimentação E Sombra

Abacateiro, mangueira, amoreira, goiabeira e bananeira são espécies comun

Ao caminhar pela cidade de Catanduva podem-se observar algumas árvores frutíferas nas ruas. Para a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, elas ajudam a melhorar a vida urbana em, pelo menos, dois aspectos: no quesito alimentação e no combate à poluição.

Na Avenida Miguel Calil, no Bairro Jardim Paraíso ao longo do trajeto, no canteiro central existem arvores plantadas de amoras e goiabas, os moradores do local dizem que foram plantadas por eles, anos atrás. Segundo eles faltavam arvores para fazer sombra e tiveram a ideia de plantar essas arvores frutífera. Hoje, elas estão grandes e dando frutos, na época certa, além de fazer sombra e contribuir com meio ambiente.

Devanir, morador de uma das ruas perto da avenida conta que seu falecido pai plantou uma das arvores na Miguel Calil e também na frente da casa plantou uma goiabeira e em volta dela, capim cidreira. O morador conta que as frutas são distribuídas para os vizinhos e lembra que crianças carentes vinham buscar as goiabas devido à falta de alimentos e, na época, alguns moradores chegaram a ajudar a família das crianças.

Outro morador, proprietário de um estabelecimento comercial na avenida conta que plantou várias mudas de arvores frutíferas e diz que na época eram mudas que ele tinha para plantar no fundo da casa e resolveu plantar no canteiro central, ele acredita que foi uma ótima ideia, pois toda a população ganha com isso. “Nós cuidamos dela, sempre regamos e quando precisa contratamos profissionais para poda, além disso, se aparece alguma pessoa com intenção de destruir a arvore o pessoal põe pra correr, cuidamos dela como se fosse da família” finaliza o morador.

“As árvores frutíferas contribuem para a melhoria das condições ambientais, diminuindo o calor, oferecendo sombra, auxiliando na diminuição do efeito estufa, além de que produzem alimentos saudáveis e de qualidade nutricional”, afirma Luís Bernacci, botânico do Instituto Agronômico (IAC).

Abacateiro, mangueira, amoreira, goiabeira e bananeira são espécies comuns de serem plantadas no ambiente urbano, seja no quintal de casa ou na calçada, e são amplamente cultivadas nestes ambientes. A falta de espaço no ambiente urbano é a principal representação de problema para as espécies, principalmente para a mangueira e o abacateiro, que precisam de um local maior para se desenvolver mesmo recebendo podas frequentes.

Ariane Pio

Da Reportagem Local