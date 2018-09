Artistas Locais e Alunos do IFSP Podem Participar do ‘If Show 2018’

Artistas locais, alunos, servidores e docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Catanduva (IFSP) poderão participar do “If Show 2018”, evento que promove a integração entre toda a comunidade escolar através da arte. As inscrições são gratuitas e o formulário já está disponível no site do IFSP. Após o preenchimento, a ficha deverá ser entregue no campus à Comissão Organizadora. Neste ano, o evento terá como foco principal a música, e as apresentações serão realizadas no dia 19 de outubro de 2018, com início às 15 horas e término às 21 horas. “O tema das apresentações é LIVRE, sendo os artistas e/ou grupos os únicos responsáveis pelo conteúdo apresentado ao público”, consta no regulamento.

Aos participantes externos, só será permitida a entrada no evento mediante apresentação de ingresso e documento de identificação com foto. Alunos do IFSP devem apresentar a carteirinha estudantil no lugar.

Como o evento tem o objetivo de estimular a capacidade artística do público, não será fornecido nenhum tipo de premiação, cachê, bonificação ou pagamento para os artistas participantes. A Comissão Organizadora fornecerá aos interessados mesa de som; conjunto de caixas de som; bateria microfonada composta por caixa, dois tons, bumbo e surdo e dois microfones. “Equipamentos como, por exemplo, microfones adicionais, pedais de efeitos para guitarras, pedal duplo, pratos e ferragens para bateria, bem como guitarras, baixos e outros equipamentos que o participante julgue necessários para sua apresentação deverão ser providenciados pelo próprio participante, sendo ele o único responsável por seus equipamentos”, afirmou a Comissão. Em caso de dúvidas, o interessado deve­­­­rá en­trar em contato com a C­o­­­­­­­mi­s­­­­são Organizadora atra­­­­­­­vés do e-mail comissao.ifshow2018@gmail.com



Da Reportagem Local