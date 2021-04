Artista Plástica Catanduvense Comemora 40 Anos de Profissão Com Exposição Virtual

A artista plástica catanduvense Ana Maria Vano completa 40 anos no cenário cultural catanduvense este ano. Para comemorar a data Ana oferecerá para a cidade, no mês de aniversário de Catanduva, a exposição virtual: Bodas de Arte Por Ana Vano. O projeto é apoiado com recursos da Lei Federal de Emergência Cultural Aldir Blanc nº 14.017/2020 e foi aprovado pelo Edital de Incentivo Às Artes realizado em 2020, projeto aprovado nº 011.

Serão expostas 22 obras inéditas de estilo acadêmico assinadas pela artista e retratam natureza morta com flores e frutas, cenas de Paris, pássaros e araras da fauna brasileira e crianças yanomani. O projeto também contempla atividade de capacitação: além da exposição virtual serão realizadas cinco aulas online, ministradas por Ana Vano, ensinando as técnicas utilizadas na execução das obras da exposição.

‘São quarenta anos me dedicando às artes, ao que amo fazer. Durante o processo criativo revistei minha trajetória e retratei motivos que fazem parte dela, os quais pintei minha vida toda’, conta Ana Vano.

A data escolhida para a abertura do projeto é o aniversário da cidade, dia 14 de Abril, quando estarão disponíveis para visita virtual a exposição e as aulas. Toda programação é gratuita e pode ser encontrada no endereço https://www.facebook.com/ana.vano.7.

A Artista

Ana Maria Vano atua há 40 anos nas Artes Plásticas. Possui vasta experiência em arte no fogo com porcelanas, vidros e cerâmicas, além de técnicas de pintura clássica e moderna. Foi jurada na Festa do Folclore de Olímpia e participou de feiras municipais, estaduais e internacionais. Ministra aulas de artesanato, argila e pintura em tela no Sesc e, também, em projetos culturais, educacionais e terapêuticos desenvolvidos pelo poder público municipal. Durante sua carreira recebeu inúmeros prêmios e menções honrosas em Concursos de Artesanato e Salões de Artes Plásticas do município e estado. Foi vice-presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais e, atualmente, é presidente da Associação Catanduvense de Artes.

Ariane Pio

Da Reportagem Local