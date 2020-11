Artigos De Alunos E Professores Do Imes Tem Visualizações Site De Pesquisa

Artigos científicos publicados por professores e alunos do Imes Catanduva tiveram ampla visualização no site ResearchGate, que é uma rede social voltada a profissionais da área de ciência e pesquisadores, considerada uma das maiores do ramo. Caracteriza-se por ser uma plataforma gratuita que permite a membros interagirem e colaborarem com colegas de trabalho e campos de estudo do mundo inteiro, oferecendo ferramentas exclusivas.

Tem-se como exemplo o curso de Nutrição do Imes, cujos artigos da área alcançaram 600 visualizações. “Todos os trabalhos cadastrados pela Nutrição foram desenvolvidos pelos alunos do Imes, orientados por mim e pelo técnico de laboratório da faculdade, Mairto Geromel. Ficamos felizes em receber o relatório do ResearchGate que demonstra 600 leituras de pesquisadores do mundo todo”, comentou a professora do curso de Nutrição Maria Luiza Fazio.

Segundo ela, o site funciona como um bom mecanismo de visibilidade e internacionalização da produção científica. “Nele se cadastram pesquisadores do mundo todo, disponibilizando trabalhos como artigos, pôsteres apresentados em congressos, pesquisas, para quem quiser ler sobre determinado assunto. Tem lá de todas as áreas possíveis. Outro ponto interessante é que a plataforma mostra a quantidade de visualizações e de onde vem esse público, de qual país é o leitor”, comentou Maria Luiza.

Outro exemplo é o curso de Fisioterapia do Imes, cujos artigos publicados da área pelo professor Mauricio Ferraz de Arruda tiveram mais 1400 visualizações, além de aproximadamente 40 citações e indicações. “Isso tudo comprova a excelência dos nossos cursos e a dedicação dos professores e alunos quanto à pesquisa científica”, finalizou Maria Luiza.

Para acessar o ResearchGate, o link direto é https://www.researchgate.net.

Ariane Pio

Da Reportagem Local