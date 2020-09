ARTESP Faz Alerta Com Dicas Sobre Utilização De Bicicletas Nas Rodovias

Segundo dados da ARTESP, Agência de Transporte do Estado de São Paulo, de janeiro até julho deste ano, ocorreram 268 acidentes, com 27 mortes de ciclistas pelas rodovias concedidas do Estado de São Paulo. No mesmo período do ano passado, foram também 268 acidentes e 22 óbitos. No total, em 2019, houve 433 acidentes e 35 mortes.

Com o objetivo de mudar esse cenário, durante a Semana Nacional do Trânsito de 2020, de 18 a 25 de setembro, a ARTESP e as 20 concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias Paulistas intensificarão ações de conscientização para motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres para um trânsito mais consciente e seguro.

“A Semana é uma oportunidade de reforçar todas as ações que são feitas pelas concessionárias sob a regulação da agência, ao longo do ano. São campanhas, ações educacionais, de conscientização, além de informações permanentes nas redes sociais e demais plataformas. Intervenções como essa são extremamente necessárias para aumentar o entendimento sobre o trânsito mais seguro e tranquilo”, afirma Milton Persoli, diretor geral da ARTESP.

Os Ciclistas devem assumir comportamentos seguros para evitar acidentes. Embora o tráfego de bicicletas no acostamento das rodovias brasileiras seja permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro, é preferível, por uma questão de segurança, que se evite transitar pelos acostamentos e seja dada preferência pela utilização de ciclovias e ciclofaixas adequadas.

Caso seja realmente necessário o uso do acostamento em rodovias para andar de bicicleta, seguem algumas dicas de segurança: Grupos de motociclistas e ciclistas não podem mais trafegar por vias federais sem autorização da Polícia Rodoviária Federal. Independente da quantidade de integrantes, os organizadores devem solicitar uma liberação junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF) antes de circular pelas rodovias federais em todo país, mesmo que estejam fazendo apenas um passeio; ciclista deve estar atento ao fluxo de veículos, já que muitos motoristas não respeitam a distância mínima do ciclista, recomendada em 1,5 metro; evitar rodovias com tráfego intenso de caminhões. Ao realizar uma ultrapassagem, os caminhões geram correntes de ar e isso pode desequilibrar o ciclista; não dependa de sinal de mãos para ser visível, use equipamentos refletivos.