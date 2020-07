ARTESP e Mais 20 Concessionárias Participam da Campanha Inverno Solidário

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e as 20 concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias participam da Campanha Inverno Solidário, está sendo promovido pelo Fundo Social do Estado de São Paulo.

Este ano, devido ao risco de contaminação do novo Coronavírus, as doações estão restritas a cobertores novos.

Durante a campanha, que acontece até 22 de setembro, os cobertores poderão ser entregues em caixas disponibilizadas nas sedes da Artesp e concessionárias, além de pontos estratégicos de coleta, como algumas praças de pedágios e postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).

Há ainda concessionárias que estão promovendo mobilizações internas para incentivar seus funcionários a doarem.

Com o objetivo de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade a enfrentar a estação mais fria do ano, todos os cobertores recebidos serão destinados a entidades sociais de diferentes municípios, cadastrados pelo Fundo Social.

“Este ano, a Campanha está um pouco diferente porque não está recebendo roupas e sapatos devido ao risco da transmissão do vírus, no entanto, o empenho para arrecadar o maior número possível de cobertores está ainda maior”, diz Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP.

“É nosso dever participar desta bela iniciativa, pois certamente este pequeno gesto, de ajuda ao próximo, vai fazer a diferença na vida de quem necessita.”

Na edição de 2019, a Artesp arrecadou 81.847 peças com a colaboração das concessionárias e de parceiros espalhados pelo Estado.

Além disso, foram realizadas ações complementares para incentivar a participação na arrecadação das peças e também na escolha das mais de 150 instituições beneficiadas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

