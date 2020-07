ARTESP E Concessionárias Reforçam Incentivo Às Doações De Sangue Devido A Pandemia

Começou ontem (27) uma campanha de doação de sangue da ARTESP e das 20 concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias vai até 31 de agosto e tem como objetivo contribuir para o reabastecimento dos estoques de sangue dos hemocentros do Estado de São Paulo. Os 388 painéis eletrônicos distribuídos nas rodovias sob concessão passam a veicular mensagens de incentivo às doações de sangue.

Os reflexos da pandemia da Covid-19, somados ao período mais frio do ano que, historicamente, já traz uma redução nas doações, fizeram com que os estoques ficassem bem abaixo da média, atingindo níveis críticos, o que prejudica o atendimento dos pacientes que necessitam. A mobilização se estenderá também nas redes sociais da ARTESP. Em apoio aos hemocentros do Estado de São Paulo, as mensagens a serem veiculadas nos painéis serão as seguintes: “Agende sua doação de sangue . Vista sua máscara e ajude o próximo”.

Devido ao risco de contágio pelo Coronavírus, recomenda-se uma série de medidas preventivas para aumentar a segurança de doadores e profissionais de saúde, seguindo orientações técnicas do Governo do Estado de São Paulo: Agendamento individual para evitar aglomeração e diminuir o tempo de permanência das pessoas nos postos de coleta; Álcool em gel em vários pontos do processo da doação para os candidatos manterem suas mãos higienizadas durante a permanência nesses locais; além disso devem seguir Protocolo de triagem dos candidatos à doação de sangue.

Há também os requisitos básicos para doação: Estar em boas condições de saúde; Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos, clique para ver documentos necessários e formulário de autorização); Pesar mínimo de 50kg; Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas); Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação); Apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do doador, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social).

Ariane Pio

Da Reportagem Local

