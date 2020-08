Artesp Divulga Menor Número De Mortes Em Acidentes Nas Rodovias Desde 2015

Nas rodovias reguladas pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e administradas pelas 20 concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias foram registradas o número de mortes em acidentes com queda significativa em 16% entre janeiro e junho deste ano. Foram 472 ocorrências no primeiro semestre ante 563 registrados no mesmo período de 2019.

É o menor número registrado no período desde 2015, quando teve início a série histórica do Programa Respeito à Vida, do Governo de São Paulo. Em média, a movimentação de veículos nas rodovias concedidas caiu 20% em relação ao primeiro semestre de 2019. A redução no tráfego, reflexo do isolamento social devido à pandemia da COVID-19, somada às ações de prevenção de acidentes, que não foram interrompidas no período, contribuiu para a diminuição dos óbitos nas estradas.

Especificamente no período da quarentena dentro do semestre, que compreende de 24 de março a 30 de junho, foram contabilizadas 255 mortes em toda a extensão dos 10,8 mil quilômetros de malha rodoviária paulista sob concessão, 25% a menos que o mesmo período do ano passado, quando morreram 340 pessoas.Fatalidades envolvendo pessoas com mais de 60 anos, público mais vulnerável à COVID-19, reduziram 44% após o isolamento social. Segundo o programa Respeito à Vida, a redução nesse grupo impactou o número geral de pedestres, pois, historicamente, uma em cada três vítimas de atropelamentos é idosa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

