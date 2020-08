Artesp Divulga Fiscalização Em Transporte Coletivo Intermunicipal No Primeiro Semestre

Ações das equipes de fiscalização do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros da ARTESP – Agência de Transporte de São Paulo percorreram terminais de ônibus e rodovias de 243 municípios paulistas para verificar as condições dos veículos e a qualidade das viagens oferecidas aos passageiros.

De janeiro a junho deste ano, 46.496 veículos foram vistoriados, entre ônibus, micro-ônibus e vans, sendo 41.129 em terminais rodoviários e 5.367 nas rodovias estaduais.

No total, as ações resultaram em 3.161 autuações, 3.110 multas foram aplicadas a veículos de empresas cadastradas na agência, 51 a veículos identificados como transporte clandestino, além de 704 notificações. As operações retiraram 670 veículos de circulação do sistema.

Durante a pandemia da Covid-19 e com restrições impostas pelo isolamento social, as operações de fiscalização foram intensificadas e direcionadas para regiões mais críticas, como forma de impedir o transporte irregular e garantir aos passageiros condições seguras em suas viagens no sistema regular. Os agentes também atuaram para garantir o cumprimento das orientações do Protocolo Temporário de Fiscalização do Transporte Intermunicipal de Passageiros, emitido pela agência no início da quarentena e publicado no site, no endereço http://bityli.com/469iU.

Neste semestre, cerca de 197 terminais rodoviários receberam a atuação dos agentes. Dos 41.129 ônibus vistoriados, foram aplicadas 2.247 multas e 607 notificações por diferentes irregularidades, além de 340 veículos retirados do sistema.

