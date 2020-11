ARTESP Apoia Campanha Novembro Azul Nas Rodovias Do Estado De São Paulo

A iniciativa é uma parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo (SBU-SP) a fim de conscientizar sobre a importância dos exames preventivos, principalmente durante esse período pandêmico. Com o objetivo de incentivar a prevenção contra o câncer de próstata no Estado de São Paulo, a ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, com o apoio das 20 concessionárias que administram as rodovias paulistas, participa da campanha Novembro Azul.

De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), somente para 2020, são esperados 65.840 novos casos, porém podem não ser diagnosticados a tempo por conta do isolamento social. No Brasil, houve uma queda de 70% das cirurgias oncológicas e uma redução de 50% a 90% das biópsias enviadas para análise, estimando-se que entre 50 mil a 90 mil brasileiros deixaram de receber diagnóstico de câncer nesse período.

As ações para a conscientização do Novembro Azul começaram ontem (03) e vão até o dia 30. Desde então, as concessionárias exibem nos 392 painéis eletrônicos – distribuídos ao longo dos 10,8 mil quilômetros de rodovias concessionadas no Estado de São Paulo – as seguintes mensagens da campanha: “Cuide da sua saúde”, “Cuide da sua próstata”

Só no Estado, houve um registro de 4.751 internações por diagnóstico de câncer de próstata e 1.712 óbitos pela doença, até agosto deste ano. No ano de 2019, foram 8.476 internações e 3.332 óbitos.

De acordo com dados da SBU, um laboratório de alcance nacional apontou uma queda de 18% nos pedidos de exames de PSA (é a sigla para Prostate-Specific Antigens, ou antígenos específicos da próstata em português; um teste para medir a concentração dessa partícula no sangue para verificar a possível presença do câncer de próstata) no período de março a junho de 2020 comparados a março a junho de 2019.

É muito importante que os homens tenham acesso à informação se são do grupo de risco, quando devem procurar o médico e quais problemas podem acometê-los por meio de campanhas educativas como o Novembro Azul

