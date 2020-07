ARTESP Alerta Sobre Baixa Visibilidade Causada Pela Neblina

Com a chegada de temperaturas mais baixas, é comum que pontos de neblina ganhem força, diminuindo a visibilidade dos motoristas e aumentando os riscos de acidentes nas estradas. Por isso, a ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo e as 20 concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias adotam uma série de medidas operacionais com o objetivo de aumentar a segurança viária durante as viagens. A baixa visibilidade pode provocar colisões, principalmente contra o veículo da frente ou obstáculos fora da rodovia (muretas de proteção ou postes de sinalização). Segundo levantamento da ARTESP, a partir de informações das concessionárias, no primeiro semestre deste ano foram contabilizados e atendidos 39 acidentes causados por conta da neblina, número 7% menor na comparação com o mesmo período do ano passado.

“Estamos alinhados com todas as concessionárias que administram as rodovias paulistas, no intuito de oferecer ao motorista maior segurança na condução de seus veículos, principalmente diante deste período de maior incidência de neblina”, afirma Milton Persoli, Diretor Geral da ARTESP. “As medidas preventivas e de conscientização que estamos adotando certamente vão ajudar a diminuir ainda mais o número de ocorrências e preservar vidas”.

Dentre as ações com as concessionárias estão: campanha de orientação com mensagens de alerta veiculadas nos painéis eletrônicos (PMVs), distribuídos pelas rodovias, instalação de faixas nos trechos de maior incidência, operações para redução de velocidade e sinalizações específicas, inclusive, com uso de viaturas.

Os trechos de serra, principalmente na madrugada e no começo da manhã, são os mais passíveis a este fenômeno atmosférico. Entretanto, a orientação é que os motoristas redobrem os cuidados aos primeiros sinais da neblina, independentemente do horário ou local.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

