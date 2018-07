“Arte no Zoo” É Opção Para Criançada Neste Domingo

A criançada já tem diversão garantida neste domingo. A oficina “Arte em Feltro no Zoo” acontecerá no Zoológico Municipal, a partir das 14h, e prevê a criação de animais em feltro no formato de chaveiro. A atividade é destinada a crianças acima de 6 anos, acompanhadas de responsáveis.

Desta vez, o animal escolhido para ser produzido é o jacaré, espécie entre as mais conhecidas no Zoológico Municipal. A escolha das espécies foi feita a partir dos bichos que o público mais procura: arara canindé, jacaré, macaco prego, tucano, tamanduá mirim e lobo guará. Não é necessário levar material.

Além da produção dos chaveiros, o aprendizado será complementado com palestra, realizada por especialista da área de Biologia, com breve abordagem sobre as espécies e foco na importância da preservação da biodiversidade.

A proposta foi apresentada pela artesã Monica Patrícia. O projeto foi contemplado pelo Fundo Municipal de Cultura a partir do Edital de Incentivo às Artes. Serão disponibilizadas somente 30 vagas; o critério de seleção é por ordem de chegada dos interessados. Não há limites de idade e a atividade é gratuita.

SERVIÇO

O Zoológico Municipal está localizado na rua 3 de Maio, 17. Mais informações pelo telefone (17) 3531-5100.

Da Reportagem Local