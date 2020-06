‘Arte Em Casa’, Da Secretaria De Cultura De Catanduva, Traz Estória Do Pequeno Príncipe

A secretaria da Cultura em parceria com a Prefeitura de Catanduva disponibilizou mais uma vídeo aula do Arte em Casa com tema Pequeno Príncipe, onde a professora de arte ensina a fazer uma coroa igual do personagem de Antoine de Saint-Exupéry.

Segundo os coordenadores sobre a aula, pais e filhos podem aproveitar a atividade e além de fazer uma coroa podem depois utiliza-la para interpretar o Pequeno Príncipe num teatro para toda família. Depois de a Tia Pri ensinar a fazer a coroa, o diretor e ator Rafael Back conta a estória mais famosa do mundo de forma simples e lúdica.

Para os especialistas, atividades entre pai e filhos em tempos de pandemia é essencial para saúde mental e o afeto. Essa atividade da Cultura de Catanduva é uma ótima pedida para os pequenos descobrirem sobre a estória do pequeno príncipe e para os pais sobre o amor daqueles que cativamos.

O Pequeno Príncipe – O romance mostra uma profunda mudança de valores, e sugere ao leitor quão equivocados podem ser os nossos julgamentos, e como eles podem nos levar à solidão. O livro nos leva à reflexão sobre a maneira de nos tornarmos adultos, entregues às preocupações diárias, e esquecidos da criança que fomos e somos.

Para quem quer ver o vídeo está disponível no YouTube da Cultura de Catanduva: https://www.youtube.com/watch?v=5h6w31FcH3o.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook