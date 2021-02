Arte-educadores Apresentam 105 Projetos Para Oficinas Culturais

Arte-educadores apresentaram 105 projetos para que a comissão de cultura que analisa as possíveis aulas das oficinas culturais decida a seleção.

As inscrições dos projetos terminaram ontem.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura a comissão de análise se reuniu ontem para conferir a documentação apresentada por cada projeto inscrito.

Dentre as propostas apresentadas ao município estão inseridas aulas para artes cênicas, plásticas, visuais, dança, música e demais atividades.

De acordo com a pasta, por meio da assessoria de comunicação, os projetos devidamente habilitados passarão por seleção. Entre os critérios levados em consideração está a demanda para cada oficina, excelência e relevância artística e cultural do projeto, currículo e experiência do proponente. Os arte-educadores selecionados irão atuar nas oficinas culturais ao longo de 2021.

A remuneração para os arte-educadores habilitados será de R$ 19,00 por hora/aula. A carga horária será definida conforme as necessidades da Secretaria de Cultura. Outras informações pelos telefones (17) 3531-5107 ou (17) 3531-5114.

Karla Konda

Editora Chefe