Arte e Conscientização: Campanha Chama a Atenção Para o Uso da Faixa de Pedestres

ACampanha das Secretarias de Trânsito e de Cultura une arte e conscientização no trânsito.

A ação consiste na pintura colorida de faixas de pedestre, semelhante ao conceito de um projeto de Madri. A primeira faixa de pedestres a receber as novas cores, está localizada na rua Rio de Janeiro, em frente à Estação Cultura.

A ideia é que outros pontos da cidade recebam a novidade, como as faixas nas proximidades das escolas da rede municipal, por exemplo.

A pincelada inicial aconteceu na manhã do último sábado, dia 24 e contou com a presença do Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa e dos secretários de Administração – Richard Casal, Trânsito – Maria Cristina Ma- chado e Cultura – Luzia Girade. O presidente da Câmara, Gleison Begalli também acompanhou o ato.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local