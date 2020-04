Arrastão Da Dengue É Concluído Com Mais De 79 Mil Vistorias

contando com 200 agendtes de endemias e comunitários.

A ação concluiu com 79.763 imóveis percorridos em Catanduva. A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Saúde e a Sucen, diante da situação de epidemia vivenciada no município.

O balanço da operação mostra que 39.836 casas foram efetivamente vistoriadas.

Nesses casos, as equipes se atentaram à eliminação de possíveis criadouros e orientações aos moradores quanto aos perigos do Aedes aegypti.

Por outro lado, 39.927 residências estavam fechadas no momento da inspeção. Nesse tipo de situação, os agentes elaboraram notificação para que o morador agende a vistoria.

Em algumas áreas foi feita a nebulização costal, num total de 5.970 imóveis. Segundo as informações os trabalhos foram feitos nas diferentes regiões da cidade, trabalhadas gradativamente, uma a uma. Todos os bairros foram alcançados.

Mesmo diante da pandemia de coronavírus, o combate à dengue prossegue. A EMCAa mantém suas atividades, cumprindo o protocolo de distância mínima.

A Secretaria Municipal de Saúde pede que os moradores recebam os agentes e que, além disso, façam a limpeza de suas casas e quintais durante a quarentena.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

