Áreas Do Velório Municipal De Santa Adélia Recebem Reformas E Pinturas

O velório municipal de Santa Adélia ganhou uma nova cara. Com nova pintura realizada tanto na extensão interna quanto externa, as obras de melhorias foram finalizadas e o espaço já está sendo utilizado de forma normal. “Fizemos a pintura das áreas externas e internas do velório municipal para oferecer maior conforto às famílias que velam seus entes queridos e passam horas no local. É uma tentativa de amenizar a dor dos parentes e amigos e promover consolo para a família”, explicou, em nota, o prefeito de Santa Adélia, Guilherme Colombo da Silva (DEM).

Além do velório, o cemitério municipal também contou com melhorias nas últimas semanas, como por exemplo, a pintura de guias e sarjetas, bem como a limpeza de toda a área. A pintura de guias também foi feita por toda a extensão da Avenida da Saudade, que garante, à população, acesso ao velório e ao cemitério. “Esse trabalho é de suma importância, pois há valorização do espaço público beneficiando as estruturas. São formas de demonstrar o compromisso com o desenvolvimento, cuidado com estrutura do município. Já realizamos melhorias em diversos prédios públicos e continuamos investindo em outros, para que a população tenha locais com conforto, segurança e boa infraestrutura”, finalizou.

Da Reportagem Local