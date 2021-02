Área de Treinamento do Tiro de Guerra de Catanduva Recebe Limpeza

As equipes das Secretarias de Obras e Meio Ambiente atendeu reivindicação do Tiro de Guerra 02/012 e providenciou a limpeza de área utilizada para treinamento. O serviço foi executado, com apoio de máquinas e caminhões.

A conclusão dos trabalhos foi realizada na manhã de quinta-feira (18). A área, localizada entre as avenidas Caxias do Sul e Barro Preto, estava tomada por mato, sem condições de acesso. Chamado de estande de tiros, o local poderá ser utilizado, novamente, este ano, com os jovens que deverão integrar o Tiro de Guerra.

“O serviço mobilizou nossas equipes. O resultado ficou muito bom. Por meio da intervenção, os jovens atiradores poderão aprimorar suas atividades”, ressalta Padre Osvaldo.

O Secretário de Obras Marcos Coelho, o diretor de Agricultura Rodriguinho de Souza e o chefe de instrução do TG, Sargento Giovani também vistoriaram o local durante a execução dos trabalhos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local