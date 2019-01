ARCOS Realiza Solenidade Para Agradecer Doações

A Associação e Rede de Cooperação das Organizações Sociais de Catanduva e Região (ARCOS) realizou solenidade para agradecer às doações da campanha do final de ano de 2018. Uma usina doou R$ 60 mil para as entidades. Por conta de ser a maior quantia doada na campanha, a associação reuniu todos os participantes para agradecer e falar onde o dinheiro será aplicado.

A doação foi efetuada por conta do trabalho sério que vem sendo desenvolvido pela associação, que embora seja um trabalho novo em Catanduva, tem como principal objetivo amparar as organizações sociais civis para pleitearem verbas e poderem dar continuidade em um trabalho que colabora significativamente com o desenvolvimento de uma sociedade mais justa.

Durante a solenidade, representantes da usina ressaltaram o trabalho desenvolvido por todos da diretoria da ARCOS e das 25 entidades que fazem parte. A reunião aconteceu na última quinta-feira, dia 10, na sede da ARCOS.

“A gente tem percebido que a comunidade abraçou essa causa, a luta das entidades. Estamos muito felizes e realizados de ver que a união realmente faz a força. A força de coragem e de continuarmos lutando pelos nossos ideais. O nosso muito obrigada a todos”, informam os membros da associação.

Os R$ 60 mil foram inclusos na campanha ‘Desafio de Natal’, que teve início no dia 20 de novembro e terminou no dia 20 de dezembro de 2018. Ao todo, R$ 115.624,37 foram arrecadados. Cada entidade recebeu R$ 4.624,80. A campanha também proporcionou a venda de kits de cartões de Natal e de doações via depósito financeiro na conta da ARCOS.

Na atividade também foi proposto o organograma de ações que serão desenvolvidas em 2019.

Karla Sibro

Da Reportagem Local