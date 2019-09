ARCOS Lança Campanha Desafio De Natal 2019

Na noite de terça-feira (17), a ARCOS – Associação e Rede de Cooperação Social lançou sua Campanha Desafio de Natal 2019, o evento aconteceu no Clube de Tênis Catanduva. A ARCOS representa cerca de 50 entidades beneficentes de Catanduva e região e, com esta campanha, pretende dar uma pequena assistência às instituições que tanto necessitam de ajuda.

Com a presença de representantes das entidades, autoridades, imprensa e convidados. Em apoio à ARCOS, a Fundação Padre Albino incluiu o evento como parte do calendário de festividades da Semana Monsenhor Albino e cedeu o coral do Curso de Pedagogia da UNIFIPA, que fez uma linda apresentação.

A Campanha Desafio de Natal teve sua primeira edição em 2018 e conseguiu arrecadar o montante de R$ 115.624,37, dentre a venda dos cartões de Natal pelas entidades e as doações de empresas, sendo que cada uma das 25 instituições que participaram recebeu R$ 4.624,80. Para este ano, a expectativa é dobrar o valor arrecadado. “Estamos muito confiantes de que teremos uma arrecadação ainda mais significativa neste ano de 2019, pois o espírito da campanha já está difundido entre as pessoas e as empresas. Muitas delas estão nos procurando para fazer doação, e isso comprova que nosso trabalho está dando resultado e, mais importante que isso, que poderemos oferecer uma ajuda ainda melhor às entidades”, destaca o vice-presidente da ARCOS, Nilton Marto Vieira da Cruz.

A Campanha Desafio de Natal 2019 consiste em quatro formas de arrecadação: as vendas dos cartões de Natal por cada instituição participante, no valor de R$10,00 o kit com cinco cartões; as doações de empresas; as doações de pessoas, que poderão ser realizadas em urnas específicas da campanha que estarão distribuídas em diversos estabelecimentos comerciais da cidade; e os eventos realizados no período com renda revertida para a ARCOS. Neste ano, são 30 entidades participantes.

30 entidades participantes: Casa da Criança Sinharinha Netto, Panela Solidária, Associação das Senhoras Espíritas, Associação Cultural Filhos da Lua, Casa de Apoio à Criança, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva, Associação Lar da Criança Lola Zancaner, Associação São Paulo Apóstolo na Providência de Deus, Renolar, Avoiam – Associação dos Voluntários Irmã Ana Maria, Associação Corujas do Bem, Comunidade Terapêutica Lírio dos Vales, Programa Beneficente Criança Cidadão do Futuro, Cáritas Diocesana De Catanduva, Lar Espírita Mensageiros do Amor, Associação Recomeçar de Catanduva, Visão Futuro de Tabapuã, Instituto dos Deficientes Visuais de Catanduva – IDVC, Associação Beneficente Amigo Germano, Associação Voluntária de Combate ao Câncer – AVCC, Associação Espirita Amor e Caridade, Clube Soroptimista de Catanduva, Iclarfe – Instituto “Caminho De Luz” de Arte, Filosofia e Educação Espírita, Grupo De Amor-Exigente de Catanduva, Legião Mirim de Catanduva, Centro Espirita União de Ibirá, Recanto Monsenhor Albino, Associação Sempre Viva Mulheres Mastectomizadas, Associação Solidária Delta e Vau Do Jaboque.

Os interessados em adquirir os cartões podem entrar em contato com as instituições participantes e as empresas que quiserem fazer uma doação podem falar diretamente com os diretores da ARCOS. “Queremos convocar a população para se engajarem nessa campanha, para pensarem no próximo e ajudarem. Mais de duas mil pessoas diretamente são beneficiadas com a campanha, fazendo a diferença na vida de centenas de milhares de pessoas. Precisamos da sua ajuda, juntos somos mais fortes!”, finaliza. Confira todos as entidades participantes no site do O Regional: https://oregional.com.br/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local