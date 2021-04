ARCOS Distribui 1.800 Unidades de Iogurte Para Instituições Beneficentes de Catanduva

No início desta semana, mais de 1.800 unidades de iogurte próximas à data de vencimento foram doadas pela Matilat, sendo recebidas pela Associação e Rede de Cooperação Social (ARCOS), juntamente ao Comitê de Segurança Alimentar e Promoção Social.

A fim de não perder os alimentos, eles foram repassados, de forma rápida, a grupos e organizações que trabalham com a distribuição entre comunidades carentes. Neste sentido, em 24 horas, foi organizada a logística e concretizada a ação.

Treze grupos e organizações do Terceiro Setor receberam o repasse dos produtos, foram eles: Recanto Monsenhor Albino, BTO, Amor e Caridade, Panela Solidária, Recomeçar, Casa Lar Adolescentes, Projeto Pio, Casa de Apoio à Criança, Lar São Paulo Apóstolo, Lí- rio dos Vales, Amor e Alimento, Recanto Nosso Lar e Lar dos Velhinhos.

As instituições distribuirão para centenas de famílias catanduvenses em situação de insegurança alimentar.

Em parceria com a ARCOS, a angariação e distribuição desses iogurtes marcou a estreia do Comitê de Segurança Alimentar e Promoção Social.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local