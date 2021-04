ARCOS Completa Três Anos de Trabalhos Realizados Com Reunião Virtual

Na noite de terça-feira (06), aconteceu uma reunião virtual para marcar a comemoração dos três anos da ARCOS – Associação e Rede de Cooperação Social com a presença de membros da diretoria, entidades filiadas e convidados.

Na abertura oficial, o presidente da ARCOS, Dr. Wagner Ramos de Quadros, ressaltou o orgulho de estar completando três anos à frente da associação, sendo ele um dos fundadores. “Quando criamos a ARCOS, nossa intenção era unir forças para ajudar o próximo. Muitas das entidades que hoje fazem parte da ARCOS já estavam há anos trabalhando, e acreditaram no lema ‘juntos somos mais fortes’ ao unirem-se à ARCOS e a essa causa maior. Foram muitas ações realizadas ao longo desses três anos, e foi só o começo, ainda temos uma longa jornada pela frente”, destaca.

Hoje, a ARCOS representa cerca de 40 entidades beneficentes de Catanduva e região, que trabalham com grupos vulneráveis, incluindo crianças, adolescentes, idosos, dependentes químicos, doentes, entre outros. “Todas as entidades realizam um lindo trabalho, e tenho certeza que a ARCOS ainda tem muito o que colaborar com todas elas”, ressalta o presidente.

Além da celebração virtual, aconteceu também leitura de trecho da ata de posse da nova diretoria, pelo triênio 2021/2023. Farão parte da diretoria os seguintes membros: Presidente, Wagner Ramos de Quadros; Vice-Presidente, Alexandre Gomes de Pinho; 1º Secretária, Lígia Maria da Silva; 2º Secretária, Fernanda Colósio Calil; 1º Tesoureiro, Marco Fábio Guimarães; 2º Tesoureiro, Júlio César Zanini; Diretor de Comunicação, Daniela Martins Vertoni; Diretor de Política, Leandro Capristo; Titulares do Conselho Fiscal: Iclacir Luzia Pinotti, Darci Nelson Felice e Ariovaldo Pereira de Lima; Suplentes: Eliete Estevam Gomes, Lourdes Maria de Jesus Pereira da Silva e Giselda Pereira da Silva Rodrigues.

Para os próximos meses, vários projetos estão em andamento, entre eles a realização da 4ª Campanha Desafio de Natal; apoio à Campanha Leão Amigo; expansão da Arcos na região, abrangendo outros municípios; implantação do Sistema da FATEC para auxiliar as instituições no voluntariado; apoio à criação de novas organizações, nas áreas de defesa da mulher e contra a violência doméstica, prevenção ao suicídio, segurança alimentar; crianças, adolescentes e jovens, especialmente os acolhidos ou egressos de organizações filiadas à ARCOS, entre outros. “Nessa nossa caminhada, pudemos contar com o apoio de inúmeras instituições e empresas. Esperamos que todos continuem apoiando a ARCOS e colaborando como puderem, afinal, juntos somos mais fortes”, completa Quadros.

Ariane Pio

Da Reportagem Local