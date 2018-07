Ar de Catanduva Tem a Terceira Maior Concentração de Poluentes

O ar de Catanduva teve a terceira maior concentração de poluentes. Os dados de ontem (18) são da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e levam em consideração o grupo de 18 cidades que corresponde a região de Campinas, Norte e Centro-Oeste do Estado de São Paulo.

O índice de poluentes das chamadas partículas inaláveis (MP 10) chegou a 65. Apesar de estar moderada, a qualidade do ar ficou a 15 pontos da considerada ruim. O ar que os catanduvenses respiraram ontem, só não foi pior que o de Santa Gertrudes que chegou a 147, em nível considerado muito ruim e de Piracicaba em que o índice ficou a um ponto de ruim (79).

Outras cidades tiveram índice abaixo do de Catanduva, com relação aos poluentes. Até mesmo a vizinha São José do Rio Preto que tem 450 mil habitantes, teve qualidade do ar maior do que a da Cidade Feitiço, com cinco pontos abaixo. Concentração menor de poluentes. Já Marília foi o único município com nível bom de qualidade do ar. Chegando a 39. A região de Taquaral em Campinas, também teve o mesmo destaque positivo.

Um dos fatores que puderam contribuir para o resultado visto ontem em Catanduva foi o de queimadas. Um dos focos de incêndio atendidos pelas equipes do Corpo de Bombeiros ficava no Jardim dos Ipês. A fumaça era vista de longe e chamava a atenção de quem passava pela avenida Theodoro Rosa Filho. Outro foco de incêndio foi registrado nas proximidades da rodovia Comendador Pedro Monteleone em uma área de cana.

Com poucas chuvas e períodos prolongados de sol forte, o número de queimadas aumentou 220% na Cidade Feitiço, o que contribui para que o índice de qualidade se aproxime do ruim. Para se ter uma ideia, no ano passado, que foi mais chuvosos, esse problema só havia sido registrado em agosto.

Só em maio, foram 77 incêndios atendidos pelos bombeiros, resultado muito maior do que o visto no mesmo período de 2017, em que foram 24 casos.

No acumulado dos cinco primeiros meses de 2018, foram registradas 194 queimadas, enquanto que no mesmo período do ano passado foram 108 casos contabilizados pelos bombeiros, o que corresponde a 86 registros a mais.

Até o momento abril soma o maior número de focos de incêndio, com 82 registros em Catanduva. O que corresponde a cinco casos a mais. Em fevereiro foi visto o terceiro maior número de queimadas com 18 casos. Março teve 14 ocorrências do tipo atendidas pelos bombeiros e janeiro três.

Cíntia Souza

Da reportagem local