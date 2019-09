Aquadance: Nova Modalidade Com Inscrições Abertas No ‘Conjuntinho’

As inscrições estão abertas para a modalidade de Aquadance no Conjunto Esportivo João Crippa. no São Francisco. As aulas acontecem de quarta-feira e sexta-feira no período da manhã e de terça e quinta no período da tarde. Para participarem, os interessados devem levar atestado médico, foto 3×4, comprovante de residência, RG e CPF.

A Aquadande é considerada uma zumba dentro da piscina e a zumba com certeza tornou-se uma das modalidades mais favoritas de perder peso entre os adeptos da prática esportiva. Seu ritmo quente, as coreografias que combinam com a atividade física, garante uma maior perda de peso e queima aquelas gordurinhas indesejáveis.

A AquaDance é a mistura de ritmos latinos, como a salsa, mambo, merengue e chá-chá-chá, com a nossa querida hidroginástica. Assim, a água cria uma resistência natural, que torna os movimentos mais intensos e difíceis, porém são perfeitos para tonificar os músculos.

Uma das suas principais vantagens é ser uma atividade de baixo impacto, ou seja, ela é ideal para quem possui problemas articulares. Sendo assim, na água sofremos a ação do empuxo, que implica na força aplicada de baixo para cima. Dessa forma, nos sentimos bem mais leves e conseguimos aguentar o peso sem ferir as articulações. Ela é indicada para todas as pessoas, principalmente, aquelas que sofrem de lesões musculares. Até mesmo as gestantes podem adotar a zumba na água.

Ariane Pio

Da Reportagem Local