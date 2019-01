Aproveite as Férias Para se Dedicar a Leitura Com Mais de 2 Mil Opções de Livros

Aproveite as férias escolares para se dedicar a leitura. Quem algo mais prazeroso? São mais de 2 mil opções de livros disponíveis para download de forma gratuita. Por meio da leitura você consegue viajar por muitos lugares e países sem sair de casa. Enriquece o vocabulário e também adquire mais criatividade. As aventuras na leitura proporcionam ao leitor diferentes habilidades.

Os livros são disponibilizados no site da Univesia. Dentre as obras estão 16 livros de Aluísio de Azevedo, cinco obras de Álvares de Azevedo e 58 de Alexandre Dumas. Além desses títulos, a plataforma também disponibiliza clássicos como “1984”, de George Orwell, “A Metamorfose”, de Franz Kafka e “Anna Karenina”, de Liev Tolstoi. “Os livros vão desde literatura brasileira até revistas de artes. A curadoria das obras está em ordem alfabética”, informa o site.

Os alunos da rede estadual de ensino contam com as Salas de Leitura e o espaço conta com livros, jornais, revistas e conteúdo audiovisual, como DVDs e CDs.

“O ambiente pedagógico já faz parte do projeto arquitetônico padrão para construção de novas unidades escolares e, hoje, já são mais de 3 mil espalhadas por todo território paulista. Essa é, sem dúvida, uma forma de incentivar a leitura dos alunos desde cedo”, informa a Secretaria Estadual de Educação.

Karla Sibro

Da Reportagem Local