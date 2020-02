Aprovados No Cursinho Sala Extra São Divulgados Pela UNIFIPA

O cursinho pré-vestibular Sala Extra, que é desenvolvido pelos alunos do curso de Medicina da UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino (conhecido como Fameca), divulgou na última segunda-feira, dia 17, a lista dos aprovados no vestibulinho 2020. A prova aconteceu no dia 15, às 14h00, no próprio câmpus da UNIFIPA, que fica na Rua dos Estudantes, número 225.

A lista dos aprovados está disponível no Instagram do Sala Extra, que é o @salaextracursinho, e no site da UNIFIPA, através do link http://www.webfipa.net/facfipa/salaextra/. A matrícula da 1ª chamada aconteceu na própria segunda e ontem, dia 18, das 19h00 às 21h00, na sala de aula A7 do Centro Universitário. No ato da matrícula, o candidato teve que levar em mãos o original e uma cópia (xerox) dos seguintes documentos: RG e CPF; comprovante de matrícula do Ensino Médio, se o candidato estiver cursando, ou Certificado de Conclusão, se já concluiu. Os candidatos que tenham bolsa integral em escola particular deveriam apresentar no dia da matricula documento comprovando a mesma.

Cursinho

Conforme já divulgado em anos anteriores pelo O Regional, o Sala Extra é um curso pré-vestibular assistencial fundado em 2005 pelos alunos do curso de Medicina. O objetivo principal das aulas é promover a democratização do Ensino Superior, dando a oportunidade de acesso à universidade a pessoas que possuem baixa renda por meio de aulas expositivas de preparação para os vestibulares, bem como atividades com o intuito principal de promover a formação do espírito crítico.

Da Reportagem Local