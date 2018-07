Aprendizado e Estímulo Para 200 Pacientes de Catanduva

Aprendizado e estímulo – duas palavras simples, mas com significado mais do que valioso para 200 pacientes de Catanduva. O motivo é que o “Cantinho da Leitura”, uma parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Hospital Mahatma Gandhi vem mostrando resultados não só para os internos, como também para os mais de 50 funcionários da unidade.

O projeto começou a ser desenvolvido em junho deste ano, mas um mês antes, uma campanha de arrecadação de livros na cidade mostrava a importância da união. Solidariedade foi a palavra da vez e mais de 1.500 títulos foram doados. O lançamento da atividade foi em 11 de junho e teve a primeira ação de contação de histórias, feita pelos arte-educadores Lucas Alves e Rafael Jorda.

De lá para cá, foram nove sessões de contação. O resultado foi tão positivo que a partir de agora, sempre às segundas-feiras, os artistas estarão no hospital, em um espaço arborizado e decorado, para mais intervenções de literatura aos pacientes colaboradores.

“É uma satisfação contribuir com um projeto tão nobre. A biblioterapia é ferramenta de estímulo à recuperação dos pacientes. A leitura ajuda na verbalização dos problemas, as fontes de informações proporcionam um elo com o mundo e as contações trazem fantasia, proporcionando momentos descontraídos e de bem-estar”, conta a secretária de Cultura, Cris Anovazzi.

O espaço em que as atividades são desenvolvidas foi criado para estimular a leitura. Depois da contação de histórias, os pacientes podem levar os livros para os quartos e continuarem com os aprendizados.

O coordenador de Captação e Recursos e Eventos do hospital, Emerson Gonçalves, explica que a prática da leitura se apresenta na vida de alguém desde o momento que é possível compreender o mundo em volta.

“O projeto tem estimulado nossos pacientes a um processo de leitura permanente para estar continuamente atualizados frente aos desafios e perspectivas do mundo moderno, ajudando-os a se tornar sujeitos leitores e escritores”, explicou.

O Hospital Mahatma Gandhi fica na rua Duartina, 1.311, na Vila Soto. Informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3524-9070.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local