Apreensão De 429 Pinos De Crack Em Pontos De Tráfico

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Catanduva divulgou uma apreensão de um total de 429 pinos contendo crack em duas ocorrências seguidas. As ações foram registradas no final de semana, no Santa Rosa. Os dois locais averiguados são conhecidos como ponto de venda de drogas. No primeiro flagrante, a equipe fazia patrulhamento pelo bairro, quando se deparou com atitude suspeita de um grupo, em uma área verde, próximo à linha férrea. Com a aproximação da viatura, algumas pessoas fugiram.

Um homem de 39 anos e uma adolescente de 16 anos foram abordados. Segundo a guarda com a revista pessoal, foram encontrados com ele 25 pinos de crack e R$ 17,90 em moedas. Com a menor, nada de ilícito foi localizado. Perto das folhagens onde os dois foram abordados, os guardas localizaram mais 54 pinos do mesmo entorpecente, idênticos aos que estavam com o homem, além de R$ 68.

Questionado pela GCM, o investigado relatou que a droga pertencia a ele e que o dinheiro era proveniente da venda, mas negou que parte da droga, em meio a folhas, era sua. Ele foi detido, levado ao Plantão Policial onde teve a prisão decretada e acabou encaminhado à cadeia pública. A adolescente foi liberada na presença do Conselho Tutelar, que levou a menor para Tabapuã, onde residem seus pais.

Em seguida ao flagrante, nas proximidades, a GCM resolveu averiguar um terreno baldio e localizou mais 350 pinos de crack. Toda a droga apreendida foi encaminhada à delegacia.

Ariane Pio

Da Reportagem Local