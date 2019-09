Apple Comunica Recall de Baterias da Antiga Geração de Macbook

O Procon-SP, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, orienta os consumidores sobre seus direitos, no que diz respeito ao recall de baterias Apple Inc, da antiga geração do MacBook Pro de 15 polegadas (Retina, 15 polegadas, de meados de 2015). A empresa deverá apresentar os esclarecimentos que se fizerem necessários, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com informações claras e precisas sobre os riscos para o consumidor

Em comunicado, a Apple identificou que as baterias podem superaquecer e incendiar, causando queimaduras leves ou inalação de fumaça. Em razão disso, a empresa iniciou em 20/06/2019 campanha para a substituição das baterias. Para verificar se a bateria deve ser substituída, o consumidor deve contatar o suporte da Apple, pelo telefone 0800-761-0880, ou acessar o site support.apple.com/pt-br/15-inch-macbook-pro-battery-recall.

Os consumidores que sofreram algum tipo de acidente, pela manipulação do produto, poderão solicitar, por meio do Judiciário, a reparação dos danos eventualmente sofridos.

O Procon-SP mantém, desde 2002, um banco de dados com informações sobre todas as campanhas de recalls realizadas no Brasil: sistemas.procon.sp.gov.br/recall/.

Da Reportagem Local