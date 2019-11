Apostas na Mega Sena da Virada já Começaram em Catanduva

A Caixa começou a vender as apostas para a Mega da Virada 2019 nas lotéricas e nos canais eletrônicos. O prêmio estimado inicialmente para o concurso, que será realizado no dia 31 de dezembro, é de R$ 300 milhões. Porém, esse valor deve ser maior, já que no ano passado a edição especial pagou R$ 302,5 milhões a 52 apostas que acertaram as seis dezenas.

O início da comercialização do jogo coincide com o reajuste nos valores das apostas das loterias da Caixa. Na Mega-Sena, a aposta mínima com seis números agora custa R$ 4,50, eram R$ 3,50. Luís Canhado, 66 anos, funcionário publico e morador de Catanduva disse que compra todo ano e ainda não ganhou nenhuma vez mais tem esperança desse ano acertar as seis dezenas. A dona de casa Ivete Nunes, 58 anos disse que vai arriscar a sorte neste ano, ela que compra às vezes explicou que não é muito fã de apostas, mas como o prêmio é tentador ela vai fazer uma “fezinha”.

Na Mega da Virada 2019, assim como nas edições anteriores, o prêmio não acumula. Isso significa que, mesmo que nenhum apostador acerte as seis dezenas, a bolada será dividida na quina. Caso aconteça uma improvável ocasião em que ninguém consiga fazer cinco números também, o prêmio vai para a faixa da quadra. Se, ainda assim, nenhum bilhete acertar sequer quatro dezenas, aí o prêmio acumula para a edição seguinte da Mega-Sena, mas a hipótese é absolutamente remota.

A partir do dia 22 de dezembro, as vendas passam a ser exclusivas para a Mega da Virada até o último dia do ano.

Ariane Pio

Da Reportagem Local