Aposentada Realiza Doação de Máquina de Tricô Para o Fundo Social de Solidariedade

Na semana passada, a aposentada Carmelita da Silva Gomes realizou a doação de uma máquina de tricô para o Fundo Social de Solidariedade de Catanduva.

O presente foi entregue em mão para a presidente do Fundo Social Vera Pinfildi. Por anos, o equipamento foi o ganha pão da aposentada, mas por conta, de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), dona Carmelita ficou impossibilitada de manusear a máquina e encontrou uma forma de continuar seu trabalho em outras mãos, fazendo o bem, por meio do Fundo Social. A máquina modelo Lanofix ficará na sede do Fundo Social.

Sobre o Fundo Social

de Solidariedade

O Fundo Social de Solidariedade existe desde 1983, criado por Lei Estadual e desde essa época cada município criou o seu, com regulamentação própria.

A filosofia do Fundo Social de Catanduva está alicerçada em três vertentes: Solidariedade; Respeito à Cidadania; Promoção humana.

Os objetivos do Fundo Social estão focados em: Desenvolver programas de geração de emprego e renda; Estabelecer parcerias com a sociedade civil, instituições sociais e escolares; Proceder a atendimentos emergenciais, em casos especiais.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local