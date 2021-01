Após Três Dias, Catanduva Volta para Fase Amarela do Plano São Paulo

Catanduva retornou na segunda-feira (4) para a Fase Amarela do Plano São Paulo, em que é permitida a abertura do comércio e de outras atividades não essenciais. A exceção é a região de Presidente Prudente, que por conta dos indicadores de internações permanecerá na Fase Vermelha, a mais restritiva de flexibilização da economia.

O Governador João Doria havia colocado todo o estado temporariamente na Fase Vermelha para tentar conter o avanço da contaminação pelo coronavírus. A medida valeu nos dias 25, 26 e 27 de Dezembro e 1º, 2 e 3 de Janeiro. A nova reclassificação das regiões do estado entre as fases está agendada para a próxima quinta-feira, 07 de Janeiro.

Com a flexibilização estão liberados para funcionar na Fase Amarela: shoppings; lojas; concessionárias; escritórios; bares, restaurantes e lanchonetes; academias; salões de beleza; parques; cinemas, teatros e outros estabelecimentos culturais.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local