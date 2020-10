Após Sete Meses Fechado, Cinema de Catanduva Retoma as Atividades

Os apaixonados por cinema que estavam ansiosos para o retorno das programações podem comemorar. Após sete meses fechada a rede de cinemas Lumière Catanduva voltou a abrir suas portas. Após a autorização do Governo Estadual e dos órgãos de saúde, a rede anunciou a retomada das sessões nas salas de cinema do Garden Shopping, que passarão a funcionar de acordo com os protocolos de segurança contra a Covid-19.

Catanduva está na fase amarela do Plano São Paulo que permite a reabertura gradual de comércios e serviços. Assim, isto autoriza que espaços culturais estejam abertos com capacidade reduzida e protocolos sanitários para vendas físicas em bilheterias.

Os cinemas devem manter um funcionamento diário de oito horas e reduzir a capacidade das sessões a 40%, no máximo. Além disso, haverá banners nos cinemas com os protocolos de segurança visíveis para o público, além de adesivos no chão indicando o distanciamento seguro e álcool em gel à disposição. A limpeza e higienização das salas será feita entre a sessões, que terão uma redução da capacidade de ocupação nas salas, de acordo com as orientações estaduais e municipais.

Durante a compra do ingresso, o sistema irá realizar um bloqueio automático das poltronas, conforme distanciamento recomendado pelos protocolos. A higienização do ar condicionado das salas também foi reforçada. A venda de ingressos será feita somente online para evitar o contato entre as pessoas e os funcionários. As sessões terão horários e assentos marcados, respeitando o distanciamento mínimo. A programação pode ser conferida no site do cinema https://www.cinemaslumiere.com.br

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local