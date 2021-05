Após Serem Plantadas, Mudas São Destruídas na Avenida Theodoro Rosa Filho

O ato de vandalismo é comum em espaços públicos onde falta conscientização da população e até mesmo fiscalização do poder público. Na manhã de ontem, dia 21, a Secretaria de Meio Ambiente, constatou que as mudas plantadas recentemente na Avenida Theodoro Rosa Filho foram alvo de vandalismo.

A equipe verificou in loco as consequências e a possibilidade de replantar parte das mudas atingidas. As mudas foram arrancadas no talo e outras quebradas.

Em nota divulgada pela Prefeitura de Catanduva a Secretaria de Meio Ambiente informa que “repudia e não tolera a ação”, além disso, o órgão reforça que a população não compactue com o crime.

Vale lembrar que este ato de vandalismo é crime (dano ao patrimônio público), previsto no artigo 163 do Código Penal – “Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia”. A pena em caso de condenação por dano simples é detenção de um a seis meses, ou multa de um a seis salários mínimos (R$ 1.045 a R$ 6.270). Se houver dano qualificado, a pena é detenção de seis meses a três anos, além de multa de um a seis salários mínimos.

O munícipe pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal para denunciar a ação pelo telefone 153.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local