Após Ser Resgatada Vítima de Maus-Tratos, Vaca dá a Luz no Recinto de Exposições

ONa última terça-feira, dia 25, nasceu o bezerro Landinho. O animal é o mais novo morador do Recinto de Exposições. A história teve um final feliz, após a mãe de Landinho, vítima de maus-tratos, ser resgatada no Jardim Alpino.

A operação de resgate ocorreu no dia 28 de março pela Guarda Civil Municipal (GCM) junto à equipe da Secretaria Municipal de Trânsito (STU). Após denúncia, os guardas se depararam com o animal debilitado e com ferimento. O bovino foi recolhido ao Recinto de Exposições, onde passou por avaliação da veterinária da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e permaneceu sob cuidados.

O responsável pelo animal foi identificado. Boletim de ocorrência foi elaborado e encaminhado ao Ministério Público/Meio Ambiente para as providências.

Mais um resgate

No dia 13 de maio em operação conjunta Trânsito- Guarda Civil Municipal (GCM), foi realizada a apreensão de animais nos bairros Alto da Boa Vista 1 e Cidade Jardim. Os animais soltos foram capturados e levados até o Recinto de Exposições João Zancaner onde aguardarão até que seus donos recolham os encargos e multas. Caso não apareçam, serão leiloados.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local