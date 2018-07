Após Reportagem de O Regional, Boca de Lobo é Fechada na Rua Maranhão

Após reportagem de O Regional, a boca de logo que estava aberta na rua Maranhão foi fechada. Por meio de nota, a Prefeitura disse que foi realizado na manhã de ontem (11) o serviço no trecho.

Nossa reportagem foi até o local e encontrou os mesmos cavaletes da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU). Mas, diferente do visto um dia antes, a boca de lobo não estava mais aberta.

Por meio de nota, a Prefeitura disse que “já foram feitos os reparos necessários para o conserto de galeria de águas pluviais localizado na rua Maranhão, altura do número 413”, informou o setor.

Nossa reportagem orientou os motoristas e pedestres sobre a situação. Por conta da pouca visibilidade, era necessário redobrar a atenção, principalmente no período da noite. O bueiro pode ser visto pouco abaixo de onde está a Praça da República, em uma vaga que tem fluxo intenso de carros e pedestres.

Apesar da sinalização, a orientação era de que os moradores evitassem passar próximo da guia e os motoristas não deveriam tentar estacionar no local pelo risco de que as rodas dos veículos pudessem ficar presas.

Com a conclusão dos trabalhos, a expectativa é de que a partir desta quinta-feira a vaga usada para estacionamento possa ser usada normalmente, assim como a travessia no trecho para manobras.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local