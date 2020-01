Após Melhorias De Infraestrutura Rua Altair Ganha Sinalização

A Rua Altair acaba de receber nova sinalização de solo, com a conclusão das obras de implantação de galerias para prevenir inundações, entre a avenida Eng.º José Nelson Machado e a Rua Pirajuí.

O serviço foi realizado nesta sexta-feira, (10).

Responsável pela intervenção, a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) destaca que o trabalho incluiu a demarcação de vagas de estacionamento, reforço de pintura nas lombadas, na faixa tracejada e na faixa de pedestres.

A única alteração foi realizada no quarteirão entre a avenida Eng.º José Nelson Machado e a Rua Tietê, para melhorar o acesso à rotatória. Por conta disso, as vagas de estacionamento foram concentradas em um único lado da via.

Durante os trabalhos, o trecho foi interditado para a segurança de funcionários e de motoristas. Após a conclusão da pintura, o espaço foi liberado pela STU.

Melhorias – A Rua Altair faz parte de um pacote de medidas adotadas pela Prefeitura de Catanduva para prevenir inundações. Com investimento de quase R$ 3,5 milhões a iniciativa contemplou também as Ruas Antônio Girol, Mongaguá, Ibiraci e Ipiranga, além dos bairros Pedro Luís Boso e Santa Paula. Foram construídos 4.136,5 metros de galerias de águas pluviais, com 195 bocas de lobo instaladas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local