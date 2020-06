Após Dois Meses Sem Soar, Sino da Esperança do HCC Retoma o Badalar

A quarentena impossibilitou até o soar do Sino da Esperança no Hospital de Câncer de Catanduva, mas o tratamento nunca parou. Após mais de dois meses sem tocar, Paulo César Boni, 47 anos, fez soar o sino nos corredores do HCC na última terça-feira, dia 9 de junho, ao concluir uma das etapas na luta contra o câncer: a sua 28ª sessão de radioterapia no combate à doença. “Agradeço por todo o carinho e pelo atendimento que recebi aqui. Meu tratamento foi colocado nas mãos de Deus e me sinto muito bem em concluir mais essa etapa”, saiu agradecido, o morador de Vila Roberto, ao lado da filha. O Sino da Esperança é uma tradição e tem sido implantado nos maiores centros oncológicos e simboliza a conclusão da etapa do tratamento.

HCC

O Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva está em funcionamento desde o dia 14 de Agosto e oferece tratamento ambulatorial, clínico, cirúrgico, quimioterápico e tratamento hormonal.

As doações para o HCC podem ser feitas pela conta de energia elétrica, por depósito bancário, pelo site abracehcc.com.br e através dos telefones 0800 2004 222 ou (17)3311-3365.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

