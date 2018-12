Após Dois Meses, Estoque de Vacina Contra Meningite É Reabastecido

Após dois meses com estoque zerado, devido à interrupção na distribuição pelo Ministério da Saúde, Catanduva recebeu na última segunda-feira (17), 700 doses da vacina contra a meningite. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde. As doses foram distribuídas nos mais de 20 postos com sala de vacinação e já estão liberadas para o público-alvo. A urgência é para os pais que possuem filhos com três meses de vida (ou mais) e que ainda não receberam a imunização. Eles devem levar os pequenos na unidade mais próxima.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de saúde informou que, com o abastecimento, a situação está normalizada. Isso porque, de acordo com o setor, a quantidade recebida é mais que o dobro da rotina de uso mensal. “A quantidade será suficiente também para atender, com folga, as crianças que estão com a imunização em atraso”, ressalta a Saúde.

Ainda no comunicado, a pasta comenta que o primeiro procedimento, após o reabastecimento, foi a separação das vacinas contra meningite, em seguida a grade completa de todas as vacinas do calendário.

“Vamos distribuir primeiramente as doses contra meningite para as unidades de saúde, depois enviamos as demais”, diz Daniela Belucci, diretora de Vigilância em Saúde.

A DOENÇA

A meningite é caracterizada pela inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A doença pode ser causada por vários agentes, como vírus e bactérias, sendo o tipo mais perigoso transmitido por bactérias, a ‘Neisseria meningitidis’ do sorogrupo C, o mesmo tipo que a vacina deve proteger.

O tipo causado por essa bactéria normalmente leva à morte 30% das crianças que adquirem a doença. As de seis meses a um ano são as mais vulneráveis porque geralmente ainda não desenvolveram anticorpos para combatê-la. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, vômitos, náuseas, rigidez de nuca e manchas vermelhas na pele.

A Saúde ressalta que a vacina é a maneira de prevenção mais eficiente e está incluída no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Ela é ministrada em duas doses aos três e cinco meses de idade, ou com intervalo mínimo de 30 dias, e depois com um reforço de preferência aos 12 meses, mas com prazo até os quatro anos de idade para ser dado.

POSTOS COM SALA DE VACINAÇÃO

Em Catanduva, os postos que contam com sala de vacinação são: UBS Central, USF Imperial, USF Flamingo, USF Euclides, USF Santa Rosa, USF Lunardelli, USF Nosso Teto, USF Santo Antônio, USF Gaviolli, USF Pedro Nechar, USF Alpino, USF Bom Pastor, USF Pachá, USF Del Rey, USF Nova Catanduva, USF Solo Sagrado, UBS Vila Soto e UBS Vertoni, USF Theodoro Rosa Filho, USF Monte Líbano, UBS Parque Glória e USF Gabriel Hernandes.

Da Reportagem Local