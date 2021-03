Após Corte de Verba, Censo Demográfico do IBGE em 2021 Poderá Ser Adiado

As inscrições para o concurso do IBGE já estão encerradas, porém o Censo Demográfico corre o risco de não ocorrer neste ano.

No último domingo, 21, o relator do Orçamento de 2021, senador Márcio Bittar (MDB AC), cortou R$1,76 bilhão dos recursos previstos para a pesquisa.

A proposta encaminhada ao Congresso Nacional no dia 31 de agosto de 2020 pelo IBGE foi de R$2 bilhões, porém, o órgão informou que com esse corte, não será possível realizar o Censo neste ano. Ao todo, Bittar estabeleceu um gasto total de R$240 milhões para a pesquisa.

“O IBGE informa que o orçamento previsto para o Censo é de R$ 2 bilhões, conforme proposta encaminhada ao Congresso Nacional no dia 31 de agosto de 2020. O parecer final do Excelentíssimo Senhor Relator propõe a exclusão de R$1,7 bilhão do orçamento solicitado para o Censo, o que inviabilizaria a operação. O IBGE conta com o apoio da Comissão Mista de Orçamento na próxima votação para que esse cenário seja revertido. O País necessita das informações geradas pelo Censo, que são essenciais para subsidiar políticas públicas em diversas áreas, especialmente em um contexto de pandemia, onde esses dados são estratégicos para o avanço da vacinação e para o planejamento de infraestrutura em saúde. Além de um modelo misto de coleta (presencial, telefone e online) e tecnologia de fronteira de supervisão e monitoramento, os profissionais envolvidos no Censo observarão, em todas as etapas da operação, rígidos protocolos de saúde e segurança adotados pelo IBGE, seguindo recomendações do Ministério da Saúde e as melhoras práticas de prevenção e combate ao COVID-19”, informou a nota divulgada pelo IBGE.

O documento entregue pelo senador é a primeira versão do parecer final sobre a Proposta Orçamentária para 2021. Desta forma, o IBGE diz que espera o apoio da Comissão Mista de Orçamento (CMO), na próxima votação, para que esse cenário seja revertido.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local