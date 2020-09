Após Aplicação de Ozônio, Asilo Santa Rita de Cássia Não Registrou Novos Casos de Covid

Depois da sanitização com gás ozônio em suas dependências, em junho deste ano, a Sociedade Beneficente Santa Rita de Cássia (Lar dos Velhinhos), em Ariranha, não registrou novos casos de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19).

Ainda na primeira quinzena de junho, três moradores do Lar dos Velhinhos testaram positivo para a doença e precisaram cumprir os dias de isolamento. Em uma ação rápida, a direção da entidade confiou o trabalho de sanitização de uma empresa catanduvense especializada em Purificação de Ambientes.

“Desde então, todos os moradores estão em perfeito estado de saúde. Não tivemos notificações por síndromes gripais e nem por Covid-19. Valeu muito a pena a contratação do trabalho estamos nos programando para fazer mais uma sanitização dentro de alguns meses”, explicou o presidente do Lar dos Velhinhos, Vitor Aparecido dos Reis.

Durante as horas de trabalho os idosos foram encaminhados a um centro do idoso de Ariranha; assim, a equipe teve uma mobilidade maior para realizar a sanitização. Ao todo, o lar tem dez quartos, refeitório, área de enfermagem e fisioterapia. Todos os ambientes foram sanitizados com ozônio. Foi uma somatória aos processos de limpeza e higiene rotineiros realizados no local.

“A direção do asilo agiu de forma foi muito rápida, o que evitou a evolução dos casos e que houvesse mais problemas. Fico muito feliz com o resultado e por saber que o uso do gás ozônio, de maneira correta, tem ajudado na saúde e qualidade de vida das pessoas”, complementou o engenheiro especialista em ozônio, Antonio Spina Neto.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local