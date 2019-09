Aplicativos Do Governo De São Paulo Somam Mais De 21 Milhões De Downloads

Tendo sido lançado no ano de 2015, os aplicativos virtuais do Governo do Estado de São Paulo soma, atualmente, mais de 21,4 milhões de downloads. A informação é da assessoria de imprensa do Governo.

“Para garantir mais segurança e comodidade aos usuários, a Prodesp, empresa de Tecnologia de São Paulo, reuniu em um único aplicativo 43 serviços oferecidos pelo Estado. Até o mês de agosto, o SP Serviços contabilizou mais de 21,4 milhões de downloads e os apps mais procurados pelo cidadão foram: Detran.SP; Simulador Detran.SP, Poupatempo, Nota Fiscal Paulista e EMTU. Pela loja virtual, quem baixa os aplicativos oficiais do Governo de São Paulo tem garantia de que os dados pessoais estão protegidos”, informa a nota oficial.

Com informações sobre pontos na CNH, multas de trânsito e restrições de veículos, o aplicativo do Detran.SP foi o mais procurado pela população, com seis milhões de acessos no mês de agosto. Seguido pelo Simulador Detran.SP, com 4,4 milhões de novos usuários.

Já o aplicativo do Poupatempo ocupa a 3ª colocação, com 3,3 milhões de downloads. O dispositivo permite ao cidadão agendar horário nos postos, consultas sobre emissão de documentos e informações dos locais e horários de funcionamento dos postos. Em quarto lugar, com 2,5 milhões de downloads, o aplicativo da Nota Fiscal Paulista, que permite consulta do saldo e resgate dos créditos do programa. Fecha a lista dos mais baixados o dispositivo da EMTU, que reúne informações sobre a localização e o horário dos ônibus intermunicipais da Região Metropolitana de São Paulo.

Mais baixados

1º Lugar – Detran.SP, com 6,4 milhões de downloads: Permite consultar informações como pontos na CNH, multas e restrições do seu veículo.

2º Lugar – Simulado Detran.SP, com 4,4 milhões de downloads: Utilizado por quem vai tirar a primeira habilitação no Estado de São Paulo. Por ele é possível testar sobre o conteúdo estudado nas aulas teóricas.

3º Lugar – SP Serviços/Poupatempo Agendamento, com 3,3 milhões de downloads: Agendamento de dia, hora e local para solicitar a emissão de documentos como RG ou CNH nas unidades do Poupatempo, entre outros serviços.

4º Lugar – Nota Fiscal Paulista, com 2,5 milhões: Permite o acompanhamento do saldo dos créditos no Programa Nota Fiscal Paulistas, bem como a solicitação de transferências para conta bancária e a doação de documento fiscal para entidade favorita.

5º Lugar – EMTU, com 1,2 milhão: Informações em tempo real sobre o itinerário e a localização das linhas de ônibus intermunicipais que atendem a Região Metropolitana de São Paulo. Para baixar o SP Serviços, basta ir até a loja de aplicativos do seu dispositivo móvel (Google Play ou App Store), e fazer o download gratuitamente do SP Serviços. O SP Serviços é compatível com os sistemas Android e iOS.

Da Reportagem Local