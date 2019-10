Aplicativo ‘São Paulo Mais Humana’ Para Aproximar Voluntários E Entidades

O Governador João Doria lançou, na quinta-feira (17), o aplicativo ‘São Paulo Mais Humana’ para facilitar a busca do cidadão por organizações não-governamentais que necessitam de ajuda, aproximando ações de voluntariado e doações. Por meio da ferramenta, o usuário terá acesso a organizações cadastradas próximas a ele e poderá, a partir de filtros de pesquisa, escolher a forma como deseja ajudar.

“O ‘São Paulo Mais Humana’ é importantíssimo, pois agiliza e amplia o processo de forma digital. Não é mais analógico e nem distante. Agora se faz de forma digital no seu celular”, disse Doria. O lançamento foi realizado no Palácio dos Bandeirantes, com a participação da Primeira-Dama e Presidente do Conselho do Fundo Social de São Paulo (FUSSP), Bia Doria, do Presidente do Fundo Social, Filipe Sabará, e do Presidente da Prodesp, André Arruda. Desenvolvida com tecnologia da Prodesp, o ‘São Paulo Mais Humana’ conta com layout moderno e navegação intuitiva. Por meio do recurso de geolocalização (disponível no site www.saopaulomaishumana.sp.gov.br e aplicativo), o cidadão pode definir um raio de busca, que varia de 1 a 50 km do endereço indicado, para localizar instituições que estejam dentro da sua área de interesse.

O processo de doação é muito simples. O primeiro passo é definir raio de localização da entidade, depois selecionar a causa desejada: Crianças e adolescentes; Idosos; Mulheres; Pessoas com deficiência e Pessoas em situação de rua. E por último, o cidadão escolhe de que forma pode ajudar as mais de 16 mil entidades cadastradas no FUSSP: doação de materiais; serviço voluntário ou vaga de trabalho (para jovens e adultos atendidos pelas ONGs cadastradas). Antes de fazer a doação, certifique-se que o produto está em bom estado e dentro das condições de uso.

Para os usuários do ‘SP Mais Humana’, as informações registradas são 100% seguras e a plataforma ainda permite o acompanhamento das instituições, oferecendo mais transparência ao processo de doação. Outra funcionalidade da ferramenta é a parceria direta com a Defesa Civil do Estado, que oferecerá ajuda emergencial para os casos de catástrofes e desastres ambientais.

Após o usuário baixar o aplicativo, ele deve seguir os passos: Autorize sua localização ou digite o CEP do local que gostaria de consultar; Escolha a causa quem tem mais afinidade; Selecione a instituição que quer ajudar; Preencha o cadastro detalhadamente; Aguarde o retorno da ONG; A partir do contato, o voluntariado é realizado diretamente com a entidade. Para fazer parte da ‘São Paulo Mais Humana’, a entidade deve se cadastrar e aguardar a avaliação do Fundo Social de São Paulo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local