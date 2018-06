Aplicativo Pode Auxiliar No Aprendizado De Crianças Com Autismo

AutHelper é o nome de um aplicativo criado para auxiliar no aprendizado de crianças com autismo. O projeto, criado por dois alunos da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC), já é destaque nas regiões do interior de São Paulo. O app que utiliza jogos para facilitar o entendimento de tarefas do cotidiano foi um dos três finalistas do 5º Desafio Inova Paula Souza de Ideias e Negócios, na categoria Educação.

De acordo com os criadores do aplicativo, Yago Bracco e Fábio Yajima, a dificuldade no dia a dia de uma mãe com seu filho autista, serviu de inspiração para o projeto. “O AutHelper trabalha com as necessidades naturais das crianças com autismo. A intenção é ajudá-las a aprender melhor as matérias didáticas nas quais eles sentem um pouco de dificuldade na escola”, afirmou Bracco.

Disponível para o sistema Android, o software tem quatro atividades: dicionário, números, letras e figuras. Ao clicar em um dos ícones, o usuário é direcionado a um desafio, apresentado de forma pausada e com ícones grandes para facilitar a compreensão da tarefa. Para criar os exercícios, os alunos levaram em consideração aspectos como as cores utilizadas em cada atividade e o nível de aprendizado.

Já há uma versão do aplicativo disponível para testes na Google Play. A data de lançamento do aplicativo ainda não está confirmada, mas os estudantes ressaltam que o feedback dos usuários é muito importante para efetuar aprimoramentos no projeto.

