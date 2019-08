Aplicativo Permite Que Usuários Doem Ou Troquem Livros E Brinquedos

O usuário do aplicativo pode conversar diretamente com o interessado

Doar, trocar e, quem sabe, vender ou comprar. Essas são as possibilidades que os usuários do OwlPlay terão ao fazer o download gratuito e acessar o aplicativo lançado neste mês de agosto no Brasil. A ferramenta permite aos usuários realizar operações envolvendo exclusivamente livros, brinquedos, games e aparelhos celulares usados, sem nenhuma taxa.

Pai de uma adolescente apaixonada por leitura, o idealizador explica que a ideia surgiu a partir de uma necessidade dos dois. “Um dia a gente estava conversando sobre o que fazer com os livros usados, que eram muitos aqui em casa. Daí pensei: poderíamos adquirir livros novos sem, necessariamente, ter que pagar por eles. Como?”, indagou o Administrador Venicios Belo. Ele ressalta ainda que comercializar os itens não é o principal objetivo. “Doar, trocar utensílios que não servem mais para a gente também é sustentabilidade. Não precisamos ficar acumulando coisas”, conclui.

Durante as negociações, o usuário do aplicativo pode conversar diretamente com o interessado pela transação, em chat direto com vendedores e doadores, fazer propostas, ler comentários sobre a experiência de suas comercializações, bem como delimitar as cidades ou regiões de seu interesse.

Jogando com sabedoria-Símbolo de inteligência e sabedoria na mitologia grega, a coruja (Owl), mascote adotada pela deusa Atenas, ilustra o aplicativo. O jogar com sabedoria, nesse caso, é compreender que, às vezes, pessoas próximas podem ter os mesmos interesses. Compartilhar produtos conservados que não lhe servem mais e que podem ser muito bem aproveitados por outras pessoas, reduzindo o consumo, bem como evitando o descarte de objetos em boas condições de funcionamento.

Adotar medidas de redução, produção, distribuição e consumo de bens é a essência da plataforma OwlPlay. Fundado neste conceito, de forma colaborativa, o aplicativo incentiva que cidadãos se tornem pessoas mais conscientes para adotarem práticas mais sustentáveis.

Ariane Pio

Da Reportagem Local