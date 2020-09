Aplicativo “Meu Emprego Vaga Certa” Auxilia Empresas a Preencher Vagas de Emprego

Tecnologia em prol do mercado de trabalho. O Governo do Estado de São Paulo lançou nova ferramenta para ajudar empresas que estão em busca de candidatos a vagas em aberto. Trata-se do aplicativo “Meu Emprego Vaga Certa”, disponível para Android. A nova ferramenta pode ser utilizada pelos empresários de Catanduva.

O objetivo é ampliar oportunidades àqueles que buscam recolocação no mercado de trabalho, além de auxiliar as empresas ao agilizar a busca por profissionais. O banco de currículos soma 1,8 milhão de cadastros de todo território paulista. São pessoas que fazem parte do banco de informações do Sistema Nacional do Emprego (Sine) do Governo Federal. A disponibilização dos currículos é feita de forma automática.

A plataforma digital também está disponível na internet (vagacerta.sp.gov.br) e pode ser utilizada por todas as empresas paulistas, que farão o acesso com base nas necessidades das vagas disponíveis. A busca pode ser feita por região, profissão e experiência, além de outros filtros. Ao selecionar o perfil desejado, o interessado entra em contato direto com o participante para dar início ao processo seletivo.

Quem está em busca de emprego e não faz parte do banco de informações do Sine pode acessar o site www.gov.br/pt-br/servicos/buscar-emprego-no-sistema-nacional-de-emprego-sine e efetuar o cadastro. Também é possível se cadastrar pelo app SINE Fácil ou no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) – que está atendendo na Estação Cultura, mediante agendamento pelo telefone 3522-1194.

Outra iniciativa do Governo do Estado que está disponível para quem está em busca de uma vaga de emprego ou em busca de profissionais para o mercado de trabalho é o “Minha Chance”.

O programa oferece e customiza cursos de qualificação profissional para atender demandas de empresas e de setores da economia.

As empresas do município podem se cadastrar em www.minhachance.sp.gov.br e personalizar demandas e capacitações. É uma oportunidade de direcionar a vaga a um profissional com boa qualificação, além de capacitar um trabalhador para conquistar um novo emprego após a conclusão do curso.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local