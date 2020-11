Aplicativo do Poupatempo Completa Seis Meses com 2,8 Milhões de Downloads

O aplicativo Poupatempo Digital, desenvolvido pela Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo –, já acumula 2,8 milhões de downloads. O app foi lançado em maio deste ano, com o objetivo de possibilitar aos cidadãos o acesso a diversos serviços públicos online. Com a reabertura gradual das unidades, que começou no mês de agosto, o cidadão também pode usar a plataforma para agendar data e horário para concluir o atendimento presencial.

Desde seu lançamento, novas funcionalidades têm sido disponibilizadas pelo app. Atualmente, entre as mais de 70 ofertadas, destacam-se: emissão do Atestado de Antecedentes Criminais, consulta ao saldo da Nota Fiscal Paulista, licenciamento de veículos (CRLV), primeira habilitação, segunda via e renovação de CNH, consulta de pontos, transferência de veículo, IPVA 2020, serviços da CDHU, Sabesp e Educação, acesso ao Seguro Desemprego e Carteira de Trabalho, por exemplo.

Para o diretor da Prodesp, Murilo Macedo, a praticidade e a segurança de poder concluir serviços na palma da mão, sem precisar sair de casa, tem sido fundamental durante o período de isolamento social, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus. “A Prodesp tem se esforçado a cada dia para disponibilizar no celular diversos atendimentos oferecidos pelo Governo, sem abrir mão da qualidade e eficiência que os usuários do Poupatempo estão acostumados a receber.”

O presidente do Detran.SP, Ernesto Mascellani Neto, comenta sobre a integração entre os serviços do Detran e Poupatempo. “Essa unificação é fundamental e, sem dúvida, muito assertiva para que o Estado continue oferecendo à população um atendimento menos burocrático, mas, ainda sim, rápido e efetivo. Ter acesso às opções em uma única plataforma, com poucos cliques, com certeza simplifica a vida das pessoas”.

O app está disponível para os sistemas Android e iOS. Para baixar, basta entrar na loja de aplicativos de seu celular (Google Play ou App Store) e buscar por ‘Poupatempo Digital’. Ao baixá-lo, é possível efetuar o cadastro e ter acesso a todos os serviços online. Aqueles que já utilizam o site do Poupatempo poderão usar o mesmo login e senha. “O Poupatempo Digital é o primeiro projeto a utilizar o LoginSP, um autenticador desenvolvido pela Prodesp que possibilita ao cidadão ter nome de usuário e senha únicos para acessar diversos serviços online do Estado”, afirma o diretor Murilo Macedo.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local