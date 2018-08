Aplicativo de Mobilidade Chega a Catanduva e Abre Cadastro Para Motoristas

O aplicativo “99 para Motorista”, da 99 Pop, chegou a Catanduva e está com cadastros abertos para condutores particulares. O serviço, que já opera em mais de 500 cidades brasileiras, pretende ampliar a oferta de transporte rápido, seguro e com preços menores. Além de Catanduva, a novidade também abrangerá os municípios de Ariranha, Cajobi, Catiguá, Elisiário, Embaúba, Novais, Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama, Santa Adélia, Severínia e Tabapuã.

Os interessados podem iniciar o cadastro no site da 99 em http://99app.com/ ou no aplicativo “99 para Motorista”, disponível no Google Play, para smartphones com sistema Android, ou na App Store, para aparelhos iOS. Para realizar o cadastro, é necessário que o motorista inclua em sua CNH o EAR (Exerce Atividade Remunerada) e tenha um carro com quatro portas e data de fabricação a partir de 2010. A expectativa é gerar oportunidade de ampliação de renda para os condutores na cidade.

“A 99 conta com diferenciais como sistemas de segurança que alertam os motoristas sobre regiões com maior número de incidentes e tecnologia de inteligência artificial que monitora todas as corridas em tempo real, 24h por dia, 7 dias na semana”, afirma Ana Carla Lopes, gerente de relações públicas da 99.

Para Ana Carla, a abertura de novos cadastros é uma forma de ampliar e complementar a renda de motoristas e também acesso a novas opções de transporte. “Estamos entusiasmados com a ideia de ampliar nossa presença no país, beneficiando um número ainda maior de passageiros que buscam transporte rápido, confortável e com preço acessível”.

A 99 também oferece cursos online de preparação, com orientações sobre como aumentar os ganhos, dicas de segurança e de como tratar os passageiros. As orientações podem ser acessadas através do link http://motoristas.99pop.com.br/novascidades99/.

